Países vão se reunir para discutir deportação de imigrantes dos EUA

Países da América Latina e do Caribe vão discutir a deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. A reunião de emergência foi marcada após denúncias de maus-tratos às pessoas deportadas. Na última sexta-feira (24), 88 brasileiros deportados, que estavam ilegalmente nos Estados Unidos, desembarcaram em Manaus. Alguns deles algemados e acorrentados, o que provocou reações do governo brasileiro. Sobre o assunto, conversamos com Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard.

