Pais de estudante morto em tentativa de assalto conversam com exclusividade com o Fala Brasil

Carlos Eduardo, universitário de 21 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Ele, que havia comprado uma moto recentemente, foi abordado por criminosos quando voltava de uma viagem ao Guarujá (SP). A guarda municipal de Diadema interveio e atirou contra os bandidos, que reagiram. Carlos Eduardo foi atingido e morreu. As investigações buscam determinar se o tiro fatal partiu da arma do guarda municipal ou dos criminosos. O GCM está afastado. Os familiares do estudante de publicidade e propaganda conversaram com a equipe do Fala Brasil e falaram que querem respostas sobre o que aconteceu com o filho.

