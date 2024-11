Pais, alunos e professores falam sobre proibição de celulares em escolas de SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/11/2024 - 12h14 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h13 ) twitter

Os deputados paulistas aprovaram um projeto de lei que pode proibir o uso de celulares em escolas públicas e particulares de São Paulo. De autoria da deputada Marina Helou, a proposta visa restringir o uso dos aparelhos durante as aulas e intervalos, permitindo exceções para atividades pedagógicas e casos de acessibilidade. A medida, que aguarda sanção do governador Tarcísio de Freitas, acompanha uma tendência crescente entre escolas privadas, com 70% indicando que pretendem ampliar as restrições aos dispositivos móveis.

