Painel imobiliário de Itajaí debate tendências do setor



Começa nesta quinta-feira (29) o terceiro Painel Imobiliário de Itajaí, um evento crucial para profissionais e interessados no setor imobiliário. O painel discutirá as tendências e inovações que moldarão o futuro do mercado. A repórter Juliana Senne traz as informações ao vivo, destacando os principais temas e a presença de especialistas do setor. Robson Souza, coordenador do Nimob/ACII, também estará presente para compartilhar insights valiosos. Não perca a oportunidade de se atualizar sobre as últimas novidades e perspectivas do mercado imobiliário.

