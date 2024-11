Painel de acidentes revela alta taxa de fatalidades em motos na cidade | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h29 ) twitter

Um ditado antigo que diz que o "parachoque de motociclista é o corpo" reflete uma triste realidade no trânsito de Uberlândia. Os acidentes envolvendo motos, na maioria das vezes, resultam em consequências fatais. De acordo com o Painel de Acidentes de Trânsito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 21 motociclistas perderam a vida no trânsito da cidade até o momento em 2024, um número que destaca a vulnerabilidade dos condutores de duas rodas.

Entre 2014 e 2024, Uberlândia registrou mais de 35 mil acidentes envolvendo motos e motonetas, com cerca de 41 mil vítimas, sendo 242 fatais. Em 2024, até agora, mais de dois mil acidentes foram contabilizados, com destaque para a predominância de vítimas do sexo masculino, jovens entre 18 e 29 anos. Embora os números de 2019 ainda sejam os mais altos, com mais de 15 mil acidentes registrados, o cenário atual continua preocupante, com um registro de aproximadamente 1.253 acidentes por mês.

O Painel de Acidentes também aponta as vias mais afetadas, como a Avenida Nicomedes Alves dos Santos, além de ruas centrais como João Pinheiro, Afonso Pena e Floriano Peixoto. Os tipos mais comuns de acidentes incluem colisões laterais e frontais, muitas vezes causadas pela falta de atenção, condições precárias de visibilidade e fatores relacionados ao próprio tráfego. Para especialistas em planejamento urbano, a melhoria na educação no trânsito e maior conscientização dos motociclistas podem ser passos essenciais para a redução desses índices alarmantes.

