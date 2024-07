Pai que tentou vender a filha é preso; Família nega que a mãe da criança seja usuária de drogas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (3) em Uberlândia (MG) após tentar vender a própria filha de 2 anos por R$ 65 para comprar drogas. O caso chocante aconteceu em um bar no Bairro Martins, e foi denunciado por clientes do estabelecimento à Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o homem, que estava sob efeito de álcool e drogas, ofereceu a criança a um dos clientes do bar, insinuando que ele poderia explorá-la sexualmente pelo valor oferecido. A menina estava no local com o pai no momento da abordagem. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito sacou uma faca e tentou ameaçá-los, mas foi contido e preso.

Após a prisão do pai, o Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue aos cuidados da avó materna. O pai da menina tinha a guarda legal da criança, que, segundo o Conselho Tutelar, já estava em situação de vulnerabilidade.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e por aliciar, agenciar, atrair ou induzir criança ou adolescente à exploração sexual ou prostituição. O inquérito foi encaminhado para a Delegacia da Mulher e deve ser concluído em até 10 dias, sendo então enviado ao Poder Judiciário.

Publicidade

O Conselho Tutelar acompanha o caso e prestará apoio à família por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lzf2MBJ5KWY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=XfioCiqtpsM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Rn7ymPKpbxA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #crime #exploração

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.