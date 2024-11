Pai posta vídeo de menino ouvindo sons pela primeira vez Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/11/2024 - 20h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h03 ) twitter

Uma cena emocionante com uma criança de 8 anos foi postada nas redes sociais. O vídeo foi publicado pelo pai de Henry Turkington, menino inglês que nasceu com malformação no ouvido esquerdo. Na imagem, ele aparece sorrindo ao ouvir sons pela primeira vez na vida, com auxílio de um aparelho. Essa foi a primeira vez que o menino conseguiu ouvir algo, graças ao novo dispositivo, que funciona por meio de vibrações.

