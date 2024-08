Pai é morto ao buscar filha na escola em SP; criança estava no carro durante o ataque Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/08/2024 - 11h39 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h47 ) ‌



Um homem foi morto em São Paulo enquanto aguardava a saída da filha da escola. O motorista Maurício de Oliveira, de 25 anos, tinha um filho de cinco anos dentro do carro no momento do ataque. Criminosos se aproximaram em uma moto e dispararam contra ele. O homem executado possuía antecedentes criminais por furto e receptação.

‌



