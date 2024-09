Pai e madrasta são acusados de manterem filho com transtornos mentais acorrentado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 10h28 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h02 ) ‌



Em Uberaba, a Guarda Municipal resgatou um homem de 26 anos que estava acorrentado em uma residência no bairro Abadia. O resgate foi possível após vizinhos denunciarem os maus-tratos e o abandono, motivados pelos gritos de socorro da vítima. Quando os militares chegaram, encontraram o homem em condições insalubres e com um forte mau cheiro, preso com correntes em um ambiente inadequado.

O pai e a madrasta da vítima foram presos por maus-tratos e abandono de incapaz. Durante o resgate, o pai negou ter acorrentado o filho e alegou que os invasores teriam cometido o ato. A madrasta, inicialmente afirmando não concordar com a prática, mudou sua versão quando soube que seria levada para a delegacia, alegando desconhecimento sobre a situação e pouco envolvimento com a casa.

A vítima, que sofre de transtornos mentais, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, recebendo atendimento médico na UPA do Mirante e, posteriormente, cuidados de uma assistente social. A situação dos suspeitos foi formalizada com a voz de prisão e ambos foram encaminhados para a delegacia de plantão.

