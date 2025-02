Pai e madrasta de Isabella Nardoni podem ter reatado casamento 16 anos depois de chocarem o Brasil Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 16h04 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h02 ) twitter

Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni podem estar juntos novamente após quase 16 anos do crime que chocou o Brasil e resultou em suas condenações. Ambos foram presos pelo assassinato de Isabela Nardoni em 2008. O relacionamento teria terminado quando ambos passaram a cumprir a pena pela morte da menina em regime aberto. Recentemente, especulações sobre uma reconciliação surgiram após a família passar a virada do ano junta. Atualmente, Ana Carolina reside em um apartamento de alto padrão em Santana, pertencente ao pai de Alexandre. Ela está pronta para recomeçar, com planos de abrir um ateliê de costura para pets. Apesar do nome Nardoni ter sido removido dos documentos dos filhos, a defesa de Ana Carolina ainda é financiada pela família de Alexandre. Ambos cumprem liberdade condicional e devem seguir uma série de requisitos legais para mantê-la.

