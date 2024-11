Pai e filho são presos por exploração sexual e cárcere privado em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h22 ) twitter

Um caso alarmante de exploração sexual e cárcere privado foi desmantelado em Santa Catarina, onde um pai e seu filho, de 42 e 25 anos, respectivamente, foram presos em flagrante. O esquema foi descoberto com a colaboração da polícia do Rio Grande do Sul, que recebeu um pedido de socorro de uma das vítimas. Três mulheres, de 20, 23 e 24 anos, eram mantidas em condições desumanas em uma boate, obrigadas a realizar relações sexuais em troca de dinheiro para pagar dívidas fictícias com os suspeitos. Elas estavam ameaçadas de agressões caso tentassem escapar ou não conseguissem clientes. As condições insalubres em que viviam foram relatadas durante os depoimentos. A ação policial ocorreu em São Lourenço do Oeste, e os acusados enfrentam sérias acusações.

