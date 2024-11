Pai e filha assaltam motorista de aplicativo em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/10/2024 - 08h05 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um assalto a mão armada em Blumenau chamou a atenção da comunidade, não apenas pela ousadia dos criminosos, mas também por envolver um pai e sua filha de apenas 14 anos. O motorista de aplicativo, que foi alvo dessa ação criminosa, teve toda a situação filmada, revelando a gravidade do ato. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes dessa ocorrência chocante, discutindo as implicações legais e sociais de um crime cometido por um adulto e uma adolescente. A matéria também explora as reações da comunidade e as medidas que podem ser tomadas para aumentar a segurança nas ruas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.