Pai e adolescente são presos após morte de bebê por disparo de arma de fogo

Uma bebê de um ano e quatro meses morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, em Araporã, cidade que faz divisa com o estado de Goiás. O tiro foi dado enquanto seu pai, de 18 anos, e um amigo adolescente, de 17, "treinavam tiros", segundo relato inicial dos próprios envolvidos. O caso, porém, trouxe à tona uma investigação que desmentiu a versão apresentada inicialmente pelos jovens.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o adolescente fugindo com a arma após o disparo, um elemento que contradiz a alegação de que o tiro foi acidental. Diante das evidências, o pai da vítima foi preso e o adolescente apreendido. A polícia segue buscando entender com precisão as circunstâncias do ocorrido e avaliar se houve negligência ou um comportamento ainda mais grave.

O caso gerou grande comoção em Araporã, onde a bebê foi enterrada nesta segunda-feira. O episódio levanta discussões sobre o uso e posse de armas, especialmente entre jovens, e reforça a responsabilidade de manuseio seguro. O trabalho da polícia ainda se concentra em ouvir testemunhas e reunir provas que possam esclarecer se houve intenção, descuido ou outro fator que tenha contribuído para a tragédia.

