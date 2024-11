Pai do cantor Liam Payne chega à Argentina para reconhecer o corpo do filho Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/10/2024 - 23h11 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h06 ) twitter

O pai do ex-integrante da banda One Direction está na Argentina para reconhecer o corpo do filho. Geoff Payne tratou de agilizar a liberação do corpo de Liam, que permanece no necrotério de Buenos Aires até a conclusão dos exames toxicológicos. Nesta sexta (18), a namorada do artista se pronunciou pela primeira vez e agradeceu as mensagens de carinho.

