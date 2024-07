Pai de participante de concurso de beleza se revolta com resultado, causa tiroteio e mata homem Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 11h52 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h39 ) ‌



O pai de uma concorrente ao título de ‘Rainha do Rodeio’ se revoltou porque a filha não ganhou o prêmio e atirou na direção dos policiais militares que faziam a patrulha do evento. A filha de Sebastião dos Reis Francisco ficou em quarto lugar, mas ele achou que o resultado tinha sido uma armação e puxou um revólver calibre 38 no meio do salão onde ocorria o concurso, na cidade de Altamira, no Pará. O homem morreu na troca de tiros.

