Pai de Neymar analisa atuação do atacante contra o Botafogo-SP e afirma: 'Está pronto agora'

Neymar fez sua reestreia pelo Santos na última quarta-feira (5), em duelo contra o Botafogo-SP que terminou 1 x 1. O pai do craque analisou a atuação do atacante. ‘Neymar está pronto agora’, afirmou. Ele ainda disse que as constantes faltas que o jogador sofre dentro de campo tem seu lado positivo: ‘Faz ele acordar, despertar’.

