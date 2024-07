Pai de dois filhos e trabalhador: jovem, preso por engano, consegue provar inocência Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 21/07/2024 - 21h54 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A imagem de uma câmera de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi usada para colocar na cadeia um rapaz de 26 anos. Com esse mesmo registro, a família conseguiu provar a inocência do jovem. Hoje, ele está em liberdade, mas essa batalha para mostrar às autoridades que Luan foi confundido está longe do fim. O funcionário ainda responde por tráfico internacional de drogas e organização criminosa.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

Publicidade

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.