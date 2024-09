Pai de adolescente que matou quatro pessoas em escola é preso nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h54 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



Foi preso Colin Gray, de 54 anos, pai do adolescente que matou quatro pessoas em uma escola dos Estados Unidos. A polícia informou que ele deu a arma como presente para o filho no final do ano passado. Gray enfrentará quatro acusações de homicídio culposo com agravantes por permitir que um menor tivesse acesso à arma. O jovem de 14 anos vai ser julgado como adulto segundo as leis da Georgia e comparece ao tribunal nesta sexta (6).

‌



