Padaria que fica no terminal de ônibus de Florianópolis é vítima de furto de fios 14/11/2024 - 08h40 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h21 )

Na madrugada desta quinta-feira, 14 de novembro, uma padaria localizada no terminal de ônibus do Centro de Florianópolis teve seus fios de energia furtados, comprometendo o funcionamento do estabelecimento. Nossa repórter Daniela Ceccon está no local e traz detalhes sobre o incidente, conversando com o proprietário, Mario Sergio, que compartilha as dificuldades enfrentadas após o furto. Saiba mais sobre a situação de segurança nos terminais da capital.

