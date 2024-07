Padaria de Uberlândia é assaltada à mão armada; cliente age rápido e esconde celular

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma padaria foi assaltada à mão armada no início da noite desta terça-feira (9), no bairro Granada, em Uberlândia. Câmeras de segurança registraram o momento do crime, que ocorreu em menos de dois minutos.

Nas imagens, também é possível ver uma cliente à esquerda na gravação que chama a atenção. Durante o assalto, ela age rapidamente, retira discretamente o celular do bolso da calça e o joga no lixo para evitar que fosse roubado.

