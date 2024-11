Pacientes de São José podem coletar exames preventivos em casa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 08h42 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h32 ) twitter

A prefeitura de São José agora oferece a coleta de exames preventivos diretamente na casa dos pacientes, sem custo. O serviço foi criado para atender principalmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pacientes com dificuldades de locomoção. As coletas são agendadas e realizadas por profissionais da saúde, garantindo mais conforto e segurança para a população. Para solicitar o serviço, basta entrar em contato com a central de agendamentos da Secretaria de Saúde. A novidade promete facilitar o acesso a exames preventivos, ajudando a detectar e tratar doenças de forma mais rápida e eficiente.

