Pacientes aguardam tomografia em hospital de Itajaí há dois anos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 10h59 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em 2022, o Hospital Pequeno Anjo, de Itajaí, comemorou a chegada de seu primeiro tomógrafo após 50 anos de espera. No entanto, dois anos se passaram e o equipamento ainda não está em funcionamento. A repórter Juliana Senne traz os detalhes sobre os motivos que estão impedindo o início das operações do tomógrafo e como isso está afetando os pacientes que aguardam por exames. Entenda a situação atual e as expectativas para a resolução desse impasse no hospital.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.