PACIENTE SERÁ INDENIZADA: MÉDICO DAS ESTRELAS É CONDENADO PELA JUSTIÇA

Matéria exibida no dia 11/07/2024

UM MULHER FEZ LIPOASPIRAÇÃO COM O "MÉDICO DAS ESTRELAS" E ACABOU COM UMA CICATRIZ ENORME POR CAUSA DE COMPLICAÇÕES NO PERÍODO PÓS-CIRÚRGICO. ELE FOI CONDENADO PELA JUSTIÇA E AGORA TERÁ QUE PAGAR 69 MIL REAIS POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AINDA CABE RECURSO.

