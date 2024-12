Paciente em fúria agride funcionários do Hospital Risoleta Neves, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 30/11/2024 - 13h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Um paciente teve um ataque de fúria e agrediu funcionários do Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Uma das vítimas, que sofreu um corte profundo na cabeça, foi atingida pelo paciente, que aparentava estar em surto. O ferido afirmou que já presenciou outras agressões contra funcionários do hospital, mas nenhuma tão grave quanto essa. A diretora do sindicato que representa os trabalhadores do Risoleta Neves destacou que o incidente expõe problemas sérios no atendimento aos pacientes e nas condições de trabalho. Ela denunciou a superlotação na unidade, com pacientes sendo colocados em macas nos corredores e acompanhantes sendo obrigados a ficar em pé, o que levanta preocupações sobre a situação do hospital. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.