Paciente com superfungo morre em BH, mas governo descarga relação entre óbito e infecção

O Governo de Minas Gerais informou, nesta quinta-feira (17), a morte de um paciente do Hospital João 23 que estava infectado com o superfungo Candida auris. Apesar da contaminação, a SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde) esclareceu que o óbito não foi causado pelo organismo. Segundo a pasta, a morte foi um desdobramento dos ferimentos graves causados por um acidente de moto.

Os quatro casos confirmados do superfungo em Minas Gerais ocorreram no Hospital João 23, unidade referência estadual de saúde. Dois pacientes já receberam alta médica, nos dias 20 de setembro e 02 de outubro. Um terceiro paciente segue internado no hospital. Já o quarto foi o que morreu nesta quinta-feira (16).

Segundo especialistas, o fungo é mais comum de infectar pessoas em ambientes hospitalares, devido à debilidade do estado de saúde. Entenda as características e o que o organismo pode causa

