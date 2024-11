Outubro Rosa: congelamento de óvulos ajuda mulheres com câncer e que querem ser mães Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/10/2024 - 09h40 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h07 ) twitter

O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil: somente em 2024, são esperados quase 74 mil novos casos da doença no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). O câncer de mama tem cura, e o diagnóstico precoce é a principal ferramenta nessa batalha. Além disso, o congelamento de óvulos pode ajudar mulheres que passam pelo tratamento contra a doença e querem ser mães.

*Reportagem exibida em 16/10/2024.

