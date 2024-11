Outubro Rosa: autoestima traz confiança para pacientes de câncer Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 10h07 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h43 ) twitter

Quando se fala no tratamento do câncer de mama, um aspecto muitas vezes ignorado é fundamental: a autoestima. Alguns cuidados simples vão muito além da vaidade. Eles afetam diretamente o equilíbrio emocional e ajudam a dar mais força para as pacientes.

