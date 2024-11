Outubro Rosa: a importância do diagnóstico precoce para o câncer de colo de útero Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/10/2024 - 21h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mês de outubro traz à tona a discussão sobre a saúde da mulher, especialmente com a campanha Outubro Rosa. Um dos principais focos é o câncer de colo de útero, que é o quarto tipo de câncer mais comum entre mulheres. No entanto, a boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega a 100%. A reportagem de Juliana Senne destaca a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular, incentivando as mulheres a se cuidarem e a buscarem o diagnóstico em caso de qualquer sinal ou sintoma.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.