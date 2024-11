Outubro Rosa: A Importância da Prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 28/10/2024 - 15h36 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h26 ) twitter

Durante o Outubro Rosa, o Ver Mais reforça a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, o segundo mais mortal entre as mulheres no Brasil.

