Ouriços-do-mar são alimentados com repolho no Japão Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 29/07/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisadores do Japão estão usando uma dieta de repolho para diminuir o número de ouriços-do-mar no país. Eles provocam um fenômeno chamado "desertificação do litoral". Eles fazem a quantidade de plantas marinhas diminuirem, o que dificulta pesquisas de cientistas. Por isso, voluntários começaram a capturar os ouriços e alimentá-los com repolho e com uma espécie de espinafre japonês. A ideia é provar que essa dieta pode tornar os ouriços mais saborosos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.