Oscar e Calleri marcam e Tricolor goleia o Mirassol! São Paulo 4 X 1 Mirassol 05/02/2025

Com gols de Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva, o São Paulo goleou o Mirassol no Morumbis, pela 7ª rodada do Paulistão. Gabriel foi quem marcou pelo Leão Caipira.

