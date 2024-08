Os perigos escondidos na escada de casa: como se proteger de acidentes e quedas Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 24/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h17 ) ‌



A escada é um utensílio muito usado para ajudar na manutenção da casa; apesar disso, pouco se sabe sobre a atenção e os cuidados que se deve ter com escadas, especialmente as portáteis ou as articuladas, para prevenir acidentes graves. Qual o peso que uma escada aguenta? Existe um modo certo de usá-la? O Balanço Geral foi conferir.

