Os investimentos de R$500 milhões de Maely Coelho para revolucionar o turismo de Guarapari
20/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h19 )

Fomos até os novos investimentos do turismo de Guarapari com o empresário Maely Coelho. Com um investimento previsto na ordem de R$500 milhões, os empreendimentos variam de um parque e um mall em Buenos Aires, região de montanha do município, até a revitalização do Hotel Porto do Sol e do Iate Clube Siribeira.

