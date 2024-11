Os dialetos alemães em Santa Catarina | Capítulo 16 | Bicentenário da Imigração Alemã Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 07/11/2024 - 14h44 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h18 ) twitter

Os dialetos alemães são formas de preservar o passado em Santa Catarina. Neste 16º capítulo do especial Bicentenário da Imigração Alemã, vamos conhecer como tem sido ensinado e perpetuado o dialeto alemão, que é uma língua co-oficial ao lado do português, em São João do Oeste.

