Aclr |Do canal GiMi no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Isadora, Ariela e Sônia. Um papo super gostoso com Alexandra Richter e Simone Gutierrez. As Sarnentas estão de volta em Cheias de Charme e aqui no GiMi. Tá imperdível.

MICHELLE BATISTA

@mixabatista

GISELLE BATISTA

Publicidade

@gisellebatista

Editado por

Publicidade

BRUNO HEITOR

@obrunoheitor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.