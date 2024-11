ORTOPEDISTA: Aline Franco conversa sobre as lesões mais comuns no tornozelo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 17h23 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um movimento em falso pode provocar lesões no tornozelo, gerando dor intensa, inchaço, dificuldade para caminhar e até vermelhidão prolongada. As lesões mais comuns nessa área são contusões, entorses, luxações e fraturas, cada uma com características e gravidades distintas. A ortopedista Aline Franco Issa explica como identificar e diferenciar esses tipos de lesões, destacando os cuidados iniciais, como a aplicação de compressas frias e o repouso, para evitar complicações.

A especialista reforça que, se a dor e os sintomas persistirem, é fundamental buscar orientação médica para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Negligenciar uma entorse, por exemplo, pode comprometer a cicatrização e prejudicar a estabilidade do tornozelo, comprometendo a mobilidade a longo prazo.

