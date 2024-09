Orquifest começa nesta quinta-feira e vai até domingo em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 09h47 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 ) ‌



Começa nesta quinta-feira (05) em Blumenau a Orquifest 2024, a tão aguardada Festa das Orquídeas que reunirá produtores e entusiastas de todo o país. O evento, que se estenderá até domingo, promete uma vasta exposição de orquídeas, palestras e workshops sobre cultivo e cuidados com as plantas. O repórter Moisés Stuker traz todos os detalhes sobre o que esperar do evento, incluindo as atrações principais e as novidades para os amantes dessas flores exuberantes. A Orquifest é uma oportunidade única para conhecer as variedades mais raras e aprender com especialistas na área.

