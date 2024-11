Orquídeas campeãs da Festa das Flores 2024 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 12/11/2024 - 15h12 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h22 ) twitter

Ao vivo da Festa das Flores, Mikael Melo traz para você as orquídeas campeãs que estão roubando a cena em Joinville. A maior celebração das flores do Brasil exibe as belíssimas orquídeas premiadas em diversas categorias. Acompanhe com Mikael as histórias por trás das plantas vencedoras e descubra o que faz essas orquídeas se destacarem. Não perca os detalhes ao vivo, direto do evento!

