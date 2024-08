Orquestra Jovem: projeto seleciona alunos de escolas públicas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que funciona em parceria com a Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre, seleciona crianças e adolescentes que queiram dar os primeiros passos no mundo da música. O projeto oferece atividades no contraturno da escola para estudantes da rede municipal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.