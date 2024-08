Orquestra Filarmônica de Minas Gerais encanta Uberlândia com apresentação gratuita | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h49 ) ‌



A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma das mais renomadas do Brasil, presenteia a cidade de Uberlândia com uma apresentação imperdível nesta noite. O concerto, com entrada gratuita, acontece a partir das 19h, em frente ao Parque Aquático, e promete emocionar o público com clássicos da música erudita.

Com o patrocínio da CEMIG, a apresentação contará com a maestria de José Soares, regente associado da Filarmônica. O repertório inclui obras de grandes compositores como Tchaikovsky (com o famoso "Quebra-Nozes"), Lorenzo Fernandez (com o vibrante "Batuque da Ópera Malazarte"), além de Mozart, Strauss Jr. e Brahms. Para garantir a acessibilidade, a apresentação terá interpretação em Libras.

Fundada em 2008, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é formada por 90 músicos de diversas partes do mundo, que juntos criam uma sonoridade única e emocionante. A orquestra já recebeu diversos prêmios, possui 13 álbuns gravados e foi indicada ao Grammy Latino em 2020.

