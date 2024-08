Orla do Guaíba: comerciantes reclamam da falta de banheiros Aclr|Do canal Record RS no YouTube 21/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h24 ) ‌



Os comerciantes da orla do Guaíba, no centro de Porto Alegre, reclamam que faltam banheiros no local. Os espaços foram interditados depois da enchente e ainda não foram reformados. Sem banheiro, o movimento é fraco e fica difícil trabalhar.

