Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Orgulho regional fotógrafo de Joinville vai expor no famoso museu do Louvre, em Paris, na França

Alto contraste

A+

A-

Descubra a trajetória inspiradora de um fotógrafo de Joinville que alcançou reconhecimento global ao ter suas obras selecionadas para uma exposição no renomado Museu do Louvre, em Paris, França. Conheça suas técnicas, inspirações e como sua arte tem impactado o cenário fotográfico internacional. Esta é a história de um talento local que atravessou fronteiras e está deixando sua marca no mundo das artes visuais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.