Organização criminosa é desarticulada em operação com 10 kg de cocaína apreendidos

A Polícia Civil de Ituiutaba, em uma operação de busca e apreensão, desarticulou uma organização criminosa que aplicava golpes em joalherias de diversos estados brasileiros. O grupo usava perfis falsos em aplicativos de mensagens para se passar por clientes e realizar compras fraudulentas de jóias de alto valor. Após o envio dos produtos, os pagamentos eram contestados, causando prejuízos significativos às vítimas. A ação foi realizada em parceria com a Delegacia de Repressão a Roubos do Rio Grande do Sul.

Além de localizar itens relacionados aos crimes, a operação resultou na apreensão de 10 quilos de cocaína e insumos para adulteração de drogas. Um casal foi preso, e celulares apreendidos devem contribuir com as investigações.

