Oposição quer derrubar projeto que aumenta a influência do Judiciário em decisões do Executivo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/02/2025 - 01h41 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A oposição ao governo quer derrubar um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco que pode aumentar a influência do Judiciário em decisões do Executivo. O PL cria regras para o andamento dos chamados processos estruturais, ações coletivas que tentam resolver violações de direitos que afetam muitas pessoas. E ainda: Palmeiras vence Inter de Limeira e São Paulo empata com Velo Clube pelo Paulistão.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.