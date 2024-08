Oposição de Nicolás Maduro afirma ter provas de fraude nas eleições da Venezuela Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/07/2024 - 11h29 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h10 ) ‌



A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, declarou ter acesso a mais de 70% das atas da eleição, revelando que o verdadeiro vencedor seria Edmundo González, com mais de 6 milhões de votos, comparados aos 2,7 milhões atribuídos a Nicolás Maduro. Mesmo contabilizando todas as atas ainda não totalizadas a favor de Maduro, isso não garantiria sua reeleição. Em resposta, protestos eclodiram em todo o país, com manifestantes incendiando tambores e sendo acompanhados de perto pela polícia. Maduro prometeu reprimir os protestos, que já resultaram em três mortes e mais de 40 prisões. Além disso, o governo venezuelano expulsou os embaixadores de sete países que não reconheceram a vitória de Maduro, enquanto líderes latino-americanos e internacionais pedem uma revisão completa dos resultados eleitorais.

