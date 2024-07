Oportunidades em SC: leilão de imóveis, CNH gratuita e vagas do Programa Mais Médicos

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Descubra as últimas novidades em Santa Catarina com nosso resumo de notícias. O leilão virtual da Caixa oferece descontos de até 40% em 43 imóveis, enquanto o Detran SC lança programa para emissão gratuita de CNH para pessoas de baixa renda. Além disso, o Ministério da Saúde divulga edital com vagas para o Programa Mais Médicos no estado, e estão abertas as inscrições para o concurso público do Ministério da Pesca e Aquicultura. Fique por dentro dessas oportunidades de negócio e emprego em SC!

