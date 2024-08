Oportunidade semanal na CDL Uberlândia | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 13h28 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h47 ) ‌



As segundas-feiras ganharam um novo significado para quem busca uma nova oportunidade profissional em Uberlândia. A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) criou o projeto "Hoje é Dia de Entrevista", uma iniciativa que acontece todas às segundas-feiras e visa conectar candidatos a empresas em busca de novos talentos.

A partir das 8h, às portas da CDL se abrem para receber candidatos de diversas áreas e níveis de experiência. Em um ambiente dinâmico e profissional, os participantes têm a oportunidade de participar de um processo seletivo completo, com entrevistas e dinâmicas de grupo. Uma equipe especializada em recursos humanos avalia os perfis dos candidatos e os encaminha para as empresas parceiras, que buscam profissionais qualificados para suas vagas.

O "Hoje é Dia de Entrevista" é uma iniciativa que beneficia tanto os candidatos quanto as empresas. Para os candidatos, é uma chance de apresentar seu currículo, participar de entrevistas e aumentar as chances de encontrar um novo emprego. Para as empresas, é uma oportunidade de conhecer novos talentos e preencher suas vagas de forma rápida e eficiente.

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

#Uberlândia #emprego #CDL

