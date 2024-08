Oportunidade de ouro para quem busca uma carreira na gastronomia | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h03 ) ‌



O Senac Uberaba está oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar ou aprimorar seus conhecimentos na área da gastronomia. Em setembro, a instituição abrirá as inscrições para três cursos gratuitos, com vagas limitadas a 60 participantes no total.

As aulas serão ministradas por profissionais qualificados e abordarão temas como técnicas básicas de culinária, preparo de molhos e receitas mais elaboradas, como tortas e quiches. Além do conhecimento técnico, os cursos também abordarão a importância da sustentabilidade na cozinha, incentivando o aproveitamento integral dos alimentos e a redução do desperdício.

Para participar, basta comparecer à unidade do Senac Uberaba, localizada na Avenida Dr. Odilon Fernandes, 333, no bairro Estados Unidos, e apresentar os documentos solicitados.

Confira os cursos disponíveis:

‌



Primeiros Passos na Culinária: Uma introdução ao mundo da gastronomia, ideal para quem deseja iniciar seus estudos na área.

Técnicas Básicas para Preparo de Molhos Quentes e Frios: Um curso mais especializado, voltado para quem já possui conhecimentos básicos e deseja aprimorar suas habilidades na criação de molhos diversos.

‌



Tortas, Quiches e Saladas: Um curso prático e delicioso, que ensinará a preparar diversas receitas de tortas, quiches e saladas, utilizando ingredientes frescos e saudáveis.

Não perca essa oportunidade de investir em sua carreira e realizar o seu sonho de trabalhar na área da gastronomia! As vagas são limitadas, então garanta já a sua inscrição. Para mais informações, entre em contato com o Senac Uberaba pelo telefone (34) 3334-3400 ou pelo WhatsApp (31) 3057-8600.

‌



