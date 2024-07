Oportunidade de formação gratuita em TI | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/07/2024 - 15h18 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h44 ) ‌



O Instituto Algar está oferecendo um curso gratuito de formação em Tecnologia da Informação (TI), direcionado a jovens entre 18 e 24 anos. Essa iniciativa visa suprir a crescente demanda por profissionais qualificados na área, que enfrenta uma escassez de mão de obra significativa no Brasil.

O curso, totalmente online e gratuito, abrange temas essenciais da área de TI, como programação em JavaScript, criação de páginas e sites com HTML, conhecimento sobre sistemas operacionais e atividades com Python 3. Além da formação técnica, os participantes terão acesso a uma bolsa de estudos no valor de R$400,00 mensais e contarão com o acompanhamento de tutores especializados durante todo o processo. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas para jovens de todo o país.

