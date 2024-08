Oportunidade: Centro Paula Souza abre 1,4 mil vagas de estágio para estudantes em Etecs e Fatecs Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h46 ) ‌



Oportunidade para estudantes que estão à procura de um estágio: o Centro Paula Souza que administra as Etecs e as Fatecs, está com inscrições abertas até dia 2 de setembro. São cerca de 1,4 mil vagas de estágio no estado, especialmente para estudantes que querem entrar no mercado de trabalho.

*Reportagem exibida em 14/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.